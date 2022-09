Motomondiale: Gp Thailandia, Quartararo “Pronto a lottare”

"In Giappone il nostro passo era buono" BURIRAM (THAILANDIA) (ITALPRESS) – "In Giappone non sono riuscito a superare. Il nostro passo era abbastanza buono, ma siamo rimasti bloccati. In Thailandia possiamo riuscire a portare a casa degli ottimi risultati sull'asciutto o sul bagnato. Sono pronto a lottare". Lo ha detto Fabio Quartararo durante la conferenza stampa in vista del Gran Premio di Thailandia di MotoGP. "A Motegi ero un po' troppo aggressivo, e questo non ha funzionato sul bagnato – ha aggiunto il leader della classifica piloti -. Dobbiamo fare del nostro meglio e cercare di trovare il nostro ritmo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/glb/red 29-Set-22 12:48