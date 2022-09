Rally: Wrc, Tanak al comando in Nuova Zelanda

Il pilota estone precede Breen e Neuville, sesto Rovanpera AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) – C'è Ott Tanak al comando del Rally della Nuova Zelanda, terz'ultimo appuntamento stagionale del Mondiale Wrc. Il pilota estone della Hyundai ha fatto registrare il miglior tempo nella prova inaugurale (1,78 chilometri) con 1'45"8, di nove decimi più veloce rispetto a Craig Breen (M-Sport Ford) mentre è terzo con l'altra Hyundai Thierry Neuville, staccato di 1"6. Sesto a 2"6 il leader del Mondiale Kalle Rovanpera, che nell'emisfero australe avrà un altro match-point per chiudere in anticipo la corsa per il titolo: il finlandese è attualmente a quota 207 punti, a +53 su Tanak. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 29-Set-22 09:46