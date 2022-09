Tennis: Torneo Sofia, Sonego cade al secondo turno contro Rune

Per Musetti ai quarti c'è invece il tedesco Struff SOFIA (BULGARIA) (ITALPRESS) – Secondo turno fatale per Lorenzo Sonego al "Sofia Open", torneo Atp 250 organizzato sul veloce indoor all'Armeec Arena (534.555 euro di montepremi) della capitale bulgara. Il tennista torinese ha ceduto per 6-7(1) 6-4 6-3 al danese Holger Rune, quinta testa di serie. Intanto Lorenzo Musetti conosce il nome del suo avversario nei quarti: si tratta del tedesco Jan-Lennard Struff, che ha battuto 6-3 6-1 Ugo Humbert. Tra i due nessun precedente. ALTRI RISULTATI 2^ TURNO Majchrzak (Pol) b. Otte (Ger, 8) 4-6 6-2 6-4 – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 29-Set-22 14:59