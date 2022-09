Calcio: Brighton, De Zerbi all’esordio “Posso fare un buon lavoro”

"Il Liverpool fra le migliori squadre al mondo ma credo nei miei giocatori" BRIGHTON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Penso di poter fare un buon lavoro". Per Roberto De Zerbi è arrivato il momento del debutto in Premier League. E che debutto: per la sua prima sulla panchina del Brighton c'è la trasferta di Anfield contro il Liverpool. "Klopp è un grande allenatore che ha meritato di essere dov'è – dice del collega – Sia al Liverpool che al Dortmund ha dimostrato di avere una personalità creativa, è un uomo molto intelligente e sono fiero di affrontare lui e la sua squadra ad Anfield. Ovviamente giocare la prima volta in questo stadio è qualcosa di unico ma dobbiamo concentrarci su quello che dobbiamo fare noi". Il tecnico italiano vuole una squadra dalla mentalità "che non cambia mai. Una squadra forte ha una mentalità forte a prescindere dall'avversario. È questa la nostra sfida anche se ovviamente sul campo c'è un rivale che sarà duro da affrontare. Dobbiamo però alzare l'asticella, questo non significa essere arroganti ma ambiziosi. Sarà una partita complicata per noi ma credo nei miei giocatori. Il Liverpool è una delle migliori squadre in Premier, in Europa e nel mondo, sappiamo che sarà dura ma ho fiducia nel fatto che i miei ragazzi giocheranno una buona gara e alla fine vedremo qual è il risultato". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 30-Set-22 17:15