Calcio: Golden Foot. Terim fra leggende, impronta su Champions Promenade

L'ex tecnico di Fiorentina e Milan verrà premiato il 21 dicembre al Grimaldi Forum di Montecarlo MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Il Golden Foot Commission ha annunciato che Fatih Terim sarà insignito del Golden Foot Legend Award. L'allenatore turco riceverà l'importante riconoscimento il 21 dicembre 2022 alla Cerimonia di Premiazione dei Campioni che sarà ospitata al Grimaldi Forum di Montecarlo. Il nome dell'Imperatore è legato da sempre al Galatasaray e alla nazionale turca, ma la sua lunga carriera è arricchita da due importanti esperienze in Italia alla guida di Fiorentina e Milan. Il meglio di sè, però, è proprio nel suo Paese: è lui l'allenatore turco più vincente della storia: otto campionati nazionali, cinque Supercoppe turche e, in ambito europeo, una Coppa Uefa vinta nel 1999-2000 sulla panchina del Galatasaray contro l'Arsenal di Wenger. Il vincitore del Golden Foot Award entra nella Hall of Fame della storia del calcio, un'immortalità sancita dalle impronte che il campione lascerà sulla Champions Promenade sul lungomare del Principato di Monaco, luogo 'sacro' dove si può anche ammirare le impronte dei più grandi campioni di tutti i tempi. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 30-Set-22 10:14