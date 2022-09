Calcio: Lazio. Immobile si rivede in gruppo, Cataldi e Lazzari ok

L'attaccante biancoceleste torna ad allenarsi dopo il fastidio muscolare ROMA (ITALPRESS) – Seduta pomeridiana per la Lazio di Maurizio Sarri a due giorni dal match contro lo Spezia (domenica, ore 12:30). Ciro Immobile è tornato ad allenarsi parzialmente con il resto dei compagni e ha svolto le prove tattiche. L'azzurro è recuperato e il fastidio muscolare è alle spalle. La rifinitura sarà un test decisivo e Sarri valuterà se impiegare il suo bomber dal 1'. Nessun giocatore ha segnato più gol di Ciro Immobile contro lo Spezia (5) in Serie A ma, senza sostituti di ruolo, il tecnico non può permettersi di correre rischi. L'alternativa, da falso nove, è Felipe Anderson (in vantaggio su Cancellieri) con Pedro a destra. Si è allenato Danilo Cataldi dopo una contusione al ginocchio. Il classe 1994 si candida a centrocampo per una maglia da titolare con Milinkovic-Savic e uno tra Luis Alberto e Vecino. Ballottaggio sulla destra tra Lazzari e Hysaj in difesa. L'unico assente è Casale, fermo per una lesione muscolare. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/mc/red 30-Set-22 20:10