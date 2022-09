Calcio: Liverpool, Klopp “Filosofia gioco De Zerbi adatta a Brighton”

"Mi aspetto di affrontare una buona squadra" LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Il Brighton ha fatto estremamente bene fin qui e adesso ha un nuovo entusiasmante allenatore, davvero coraggioso. La sua idea di gioco è adatta al Brighton: non mi aspetto nulla di diverso dall'affrontare un'ottima squadra". Jurgen Klopp dà il benvenuto a De Zerbi, che domani farà il suo debutto in Premier ad Anfield. Sul fronte Reds, il tecnico tedesco ha parlato dell'esclusione di Alexander-Arnold dall'ultima tornata di convocazione del ct inglese Southgate: "Qualsiasi squadra allenassi, io lo prenderei, perchè è un giocatore eccezionale. Lo è sempre? No. Ma spetta a Gareth trovare la quadra, l'Inghilterra ha la fortuna di avere tanti giocatori di talento in quella posizione. L'unica cosa che posso dire è che io la penso diversamente ma questo non significa che abbia ragione o torto. Trent è intelligente, conosce il calcio e nel calcio è l'allenatore che decide se un giocatore è bravo abbastanza oppure no. Trent è un buon difensore, non sempre difende bene ma ci stiamo lavorando, ha solo 23 anni. Ma sul suo impatto offensivo non credo ci sia nulla di cui discutere". Poi una battuta sul calendario: "Non so come il Mondiale condizionerà la Premier, di sicuro le prossime sei settimane saranno molto importanti per noi perchè chi arriva in finale al Mondiale avrà poi solo due giorni di riposo prima di ripartire. Noi non abbiamo cominciato la stagione come avremmo voluto, per ragioni spiegabili e inspiegabili ma ora dobbiamo pensare a recuperare punti". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 30-Set-22 17:37