Calcio: ManUtd, Ten Hag “Non giochiamo contro Haaland ma contro City”

"Maguire? Ha il nostro sostegno perchè crediamo in lui" MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Non giochiamo contro Haaland, giochiamo contro il Manchester City. Siamo convinti delle nostre capacità e se giochiamo da squadra possiamo batterli. Dobbiamo guardare a noi stessi, vogliamo vincere tutte le partite e per farlo dobbiamo giocare al nostro meglio: possiamo avere un buon piano di gioco ma poi bisogna eseguirlo al 100%". Erik Ten Hag è pronto per il suo primo derby di Manchester. Un derby che vivrà sulla sponda United anche se in passato Guardiola aveva ammesso che lo avrebbe visto bene come suo possibile erede al City. "È un bel complimento ma sono convinto al 100% della mia scelta e non ho avuto rimpianti nemmeno per un secondo", la replica del tecnico olandese, pronto a difendere Maguire dalle critiche: "Devo sostenerlo ma lo faccio perchè credo in lui. Ha fatto quasi 50 presenze in nazionale, ha fatto bene al Leicester e anche qui. Ha un grande potenziale e qui tutti crediamo in lui, lo sa e sono sicuro che saprà svoltare". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 30-Set-22 18:20