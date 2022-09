Calcio: Zanetti “Un piacere studiare Milan,autostima Empoli mai mancata”

"Leao è un campione, ma non voglio che la squadra si snaturi per un avversario", dice il tecnico azzurro EMPOLI (ITALPRESS) – Dopo la sosta l'Empoli torna in campo e sfida tra le mura amiche i campioni d'Italia del Milan. Una gara davvero difficile, ma mister Paolo Zanetti non ha paura. "L'obiettivo è quello per cui lavoriamo duramente ogni giorno e cioè vincere – afferma l'allenatore azzurro -. A Bologna ci siamo riusciti grazie alle prestazioni. L'autostima non ci è mai mancata. La partita di domani sarà contro i campioni d'Italia, è stato un piacere analizzare il Milan in questa settimana perché giocano bene in tutte le fasi. Ha tante soluzioni, aggressività, condizione fisica, impostano bene, quindi per noi si tratta di un banco di prova davvero importante". Tra le stelle rossonere sicuramente Leao. "Come fermarlo? Magari gli viene l'influenza – risponde scherzando Zanetti -. Leao è un campione ma ragionare sulle individualità è sbagliato. Non voglio che la squadra sia costretta a snaturarsi per annullare un giocatore avversario". Le squadre tornano in campo dopo lo stop per le nazionali, le prolungate assenze di diversi elementi sicuramente hanno complicato il lavoro del tecnico azzurro, ma più o meno è un problema che riguarda tutti. "Sono stati quindici giorni anomali – spiega Zanetti -, perché allenarsi con così pochi giocatori non è normale. Chi è stato qua si è allenato duramente, purtroppo abbiamo perso Ismajli, per un infortunio muscolare che sembra anche abbastanza serio. Oggi si è fermato anche Akpa Akpro, purtroppo non sarà della partita. Le Nazionali sono sempre un punto di domanda, dobbiamo tenere conto delle condizioni di tutti e della stanchezza accumulata". Zanetti poi parla anche delle possibili scelte di formazione, alla luce oltre che delle assenze, anche dei recuperi di Destro e Baldanzi. "Avere armi in più sulla trequarti ci aiuta – spiega il mister dell'Empoli -. Baldanzi non può entrare dal primo minuto, ma può essere utile a gara in corso. Anche Bajrami è in ascesa, Pjaca scalpita, sono giocatori che possono anche giocare in ruoli diversi. Bene che siano tutti a disposizione. Destro sta bene – aggiunge Zanetti -, sta facendo un lavoro personalizzato e sta spingendo tanto. Sono contento di lui, non ha molti minuti nelle gambe in questo momento ed è logico, ma crediamo molto in lui. Haas? Gioca sempre, quindi sta bene. Per le caratteristiche che ha lo ritengo fondamentale per la squadra". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mar/ari/red 30-Set-22 14:19