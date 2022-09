Rally: Wrc. Tanak al comando in Nuova Zelanda dopo la seconda giornata

Vantaggio risicato su Evans, Ogier e Rovanpera AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) – Ott Tanak resta davanti a tutti nel Rally della Nuova Zelanda, terz'ultimo appuntamento stagionale del Mondiale Wrc. Al termine di una seconda giornata con 158 chilometri cronometrati e tanti avvicendamenti al comando della classifica, il pilota estone della Hyundai è in testa ma con appena due decimi di vantaggio su Elfyn Evans (Toyota). Terzo Sebastian Ogier, anche lui su Toyota, a soli 6"7 da Tanak ma è in lotta per la vittoria finale anche il leader della classifica iridata Kalle Rovanpera, che in Nuova Zelanda ha la chance di mettere le mani sul titolo (deve conquistare 8 punti in più di Tanak), quarto a 7"2. Più staccati tutti gli altri, a partire da Gus Greensmith (M-Sport Ford), in ritardo di oltre 43 secondi. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 30-Set-22 13:23