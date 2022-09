Tennis: Torneo Sofia. Musetti approda in semifinale, sfida a Huesler

L'azzurro elimina nei quarti il tedesco Struff e ora attende lo svizzero SOFIA (BULGARIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti approda in semifinale nel "Sofia Open", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando sul veloce indoor dell'Armeec Arena della capitale della Bulgaria. Il 20enne tennista carrarese, n.30 del ranking e quarto favorito de seeding, si è imposto nei quarti sul qualificato tedesco Jan-Lennard Struff, n.133 ATP, in due set con il punteggio di 7-6(3) 6-1, maturato in un'ora e 16 minuti di gioco. Per un posto in finale l'azzurro se la vedrà con lo svizzero Marc-Andrea Huesler, che in precedenza ha piegato per 6-7(4) 7-6(6) 6-3 il polacco Kamil Majchrzak. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 30-Set-22 17:07