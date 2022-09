Tennis: Torneo Sofia. Sinner è il terzo semifinalista

L'altoatesino, bi-campione in carica, si impone in due set su Vukic SOFIA (BULGARIA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner è il terzo semifinalista nel "Sofia Open", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando sul veloce indoor dell'Armeec Arena della capitale della Bulgaria. Il 21enne di Sesto Pusteria, n.10 ATP e prima testa di serie, nonché bi-campione in carica, si è imposto nei quarti sull'australiano Aleksandar Vukic, n.144 del ranking e "giustiziere" all'esordio di Fabio Fognini, in due set con il punteggio di 6-2 6-3, in un'ora e 21 minuti di gioco. Per un posto in finale l'azzurro sfiderà il vincente dell'ultimo quarto tra il danese Holger Rune, quinta forza del tabellone, e il bielorusso Ilya Ivashka. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 30-Set-22 18:46