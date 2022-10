Calcio: Atalanta.Gasperini”Con viola per Europa,fiero eguagliare Mondo”

"Raggiungere Mondonico nella classifica delle panchine mi rende orgoglioso", dice il tecnico della Dea BERGAMO (ITALPRESS) – "Sarà una partita che andrà interpretata nei novanta minuti". Questa la lettura di Gian Piero Gasperini alla vigilia del match che attende la sua Atalanta. Al Gewiss Stadium arriva la Fiorentina di mister Italiano e il Gasp si aspetta una gara che potrebbe avere diverse fasi e che, con ogni probabilità, avrà un suo peso per gli obiettivi delle due squadre. "Negli ultimi anni – spiega il tecnico nerazzurro – le sfide con la Fiorentina sono sempre state fondamentali per poi conquistare l'Europa e penso che anche in questa stagione potranno essere significative sotto questo aspetto. Siamo solo all'inizio del campionato, ma rimane il valore delle squadre". Una partita importante per la classifica, ma che ha anche un valore particolare per lo stesso tecnico della Dea. Gasperini, infatti, taglierà un traguardo personale molto importante, raggiungerà in vetta alla classifica delle panchine nerazzurre Emiliano Mondonico a quota 299 partite: "Per me è un grande orgoglio perché raggiungo Mondonico che ho avuto modo di conoscere: di lui ricordo la grande passione che aveva nei confronti dell'Atalanta. Sicuramente è un grande traguardo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 01-Ott-22 15:30