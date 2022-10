Calcio: Cioffi “Nessun rimpianto verso Udine, Verona scelta convinta”

"Abbiamo lavorato molto bene in queste due settimane", dice il tecnico dell'Hellas VERONA (ITALPRESS) – L'Udinese gli ha dato una grande chance, lui l'ha sfruttata facendo il bene della squadra e di se stesso, ma a fine stagione è stato comunque divorzio. Gabriele Cioffi ha detto sì al Verona, lunedì ritroverò i suoi ex giocatori che, con Sottil in panchina, sono stati protagonisti di un grande avvio di stagione. L'attuale allenatore dell'Hellas, però, non guarda al passato e comunque nella sua mente non c'è spazio per i rimpianti. "Sinceramente non ci ho mai pensato. Io credo nella scelta che ho fatto quest'estate, sono felice di essere a Verona e di lavorare ogni giorno con la squadra per raggiungere insieme il nostro obiettivo. Sono felice per quello che sta facendo l'Udinese, ma la mia scelta è stata una scelta convinta perciò non ho nessun rimpianto", assicura Cioffi in conferenza stampa a due giorni dal posticipo contro i friulani, gara complicata che i gialloblù dovranno affrontare con qualche assenza. "Sono state due settimane dove i ragazzi hanno lavorato molto bene: la sosta ci è servita per ritrovarci e per ripartire con entusiasmo e applicazione. Più che sull'aspetto della tenuta fisica abbiamo lavorato sullo sviluppo del nostro gioco, per cercare di diventare più imprevedibili per i nostri avversari". "Dovremo fare a meno di Ilic, che ha avuto un problema in Nazionale come Coppola, e di Faraoni, che non è ancora al meglio. Davide per noi è un giocatore molto importante, lo aspettiamo per recuperarlo al 100% – ha aggiunto Cioffi -. Per quanto riguarda la formazione tranne qualche piccolo dubbio ho già le idee chiare". Tornando al match contro l'Udinese, Cioffi conosce bene i prossimi avversari. "Senza dubbio affrontiamo una squadra molto forte, ma lo erano già l'anno scorso. Quest'anno si sono migliorati ancora di più, alzando il loro livello e costruendo una rosa di qualità ancora maggiore". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 01-Ott-22 16:42