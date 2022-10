Calcio: Giampaolo “Battere Monza una necessità per l’ambiente Samp”

"In campo ogni nostra risorsa per conquistare i 3 punti", dice il tecnico doriano GENOVA (ITALPRESS) – "Vincere è una necessità". Marco Giampaolo non usa giri di parole, sa benissimo che domani la sua Sampdoria ha un solo risultato a disposizione per cercare di sistemare una classifica preoccupante e, dopo 7 giornate, ancora con la casella delle vittorie a quota 0. Appena due pareggi, poi solo sconfitte e bisogna rialzarsi al più presto. Domani al Ferraris arriva il Monza di Raffaele Palladino, uno scontro diretto di grande importanza. "Vincere è diventata una necessità, è una necessità per noi, per i nostri tifosi, per il nostro ambiente – spiega il tecnico blucerchiato nella conferenza stampa della vigilia -. Affrontiamo un avversario che prima della sosta ha battuto la Juventus e arriverà a Genova con grande entusiasmo. Dovremo profondere ogni risorsa a nostra disposizione per conquistare l'intera posta in palio". Si torna a giocare dopo la sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali e la Samp di giocatori fuori con le rispettive selezioni ne ha avuto diversi. "Durante la sosta abbiamo lavorato bene, come sempre – spiega Giampaolo -. Chi è rimasto qui a Bogliasco ha lavorato più che bene ma anche chi è tornato dagli impegni con le rispettive nazionali si è ripresentato al meglio. Di fronte ci sarà il Monza che ha cambiato da tre settimane guida tecnica e cercherà di proporre qualcosa di nuovo rispetto alle prime uscite stagionali, già lo ha fatto intravedere con la Juve. La squadra però ha preparato la partita come andava preparata ed è pronta per farlo al meglio". Con una certezza: "Vincere è una necessità". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 01-Ott-22 14:25