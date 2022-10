Calcio: Serie A. Juric “Fatta poca attenzione, pagato i particolari”

"Napoli bravo ad approfittare dei nostri errori" NAPOLI (ITALPRESS) – "Poca attenzione ai particolari, il Napoli ha saputo approfittare dei nostri errori". Così Ivan Juric, allenatore del Torino intervenuto nell'immediato post partita della sfida contro il Napoli, terminata con il punteggio di 3-1 in favore dei partenopei. Il tecnico ha analizzato la prestazione dei suoi, replicando rispetto alla mancanza di attenzione su alcuni particolari che hanno fatto la differenza sul risultato finale della gara. "La poca attenzione all'inizio è stata penalizzante, poi abbiamo avuto qualche occasione per riaprirla, ma non è bastato – ha esordito Juric -. Come costruzione di gioco abbiamo fatto meglio del Napoli, i gol sono nati da spazi lasciati in maniera inusuale rispetto a tutto il lavoro e alle prestazioni messe in mostra durante l'ultimo anno e mezzo. Oggi ho visto i nazionali meno attenti, hanno speso tanto durante le ultime settimane e per questo non hanno fatto bene. Sono delle situazioni che alla lunga ti penalizzano in queste partite – prosegue il tecnico granata -. La mia sensazione è che la partita sia stata fatta bene, in quanto a costruzione di gioco e pressione. Dobbiamo alzare il livello dell'aggressività e dell'attenzione, per evitare di subire, già dalla prossima partita, situazioni che oggi abbiamo pagato". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xi6/xd6/gm/red 01-Ott-22 17:26