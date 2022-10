Calcio: Serie A. Spalletti “Bravi nella gestione, Torino squadra tosta”

"Due rose in conferenza stampa? È qualcosa che sentivo di dover fare" NAPOLI (ITALPRESS) – "Gara gestita bene, siamo calati nel finale per merito del Torino". Queste le parole di un Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, al termine della sfida che ha visto gli azzurri trionfare per 3-1 contro il Torino. "Siamo stati superlativi nella prima mezz'ora, gestendo benissimo la gara – ha detto Spalletti -. Poi il Torino è tosto, ha tirato fuori le sue qualità ed è riuscito a direzionarla meglio, venendo a pressarci e creando molti uno contro uno. Kvaratskhelia? L'ho richiamato spesso perché volevo che giocasse più vicino alla punta. Nell'uno contro uno sulle corsie i giocatori del Torino hanno qualità, quindi volevo svariasse di più in mezzo al campo, anche perché le sue caratteristiche gli consentono di fare molto bene lì. Oggi è stato molto importante ripulire il pallone in diverse situazioni, come con gli scambi interni fatti nei due gol di Anguissa. Quando crei queste occasioni in campo aperto poi abbiamo qualità per andare a fare gol". Chiosa finale del tecnico azzurro rispetto al gesto dedicato alla ragazza uccisa in Iran nei giorni scorsi: "Le due rose in conferenza stampa? È stato qualcosa che sentivo di dover fare, sono contento che sia stato apprezzato. Nessuno dovrebbe rimanere indifferente di fronte a questo episodio. Spero che le mie non siano le uniche rose esposte, se tutti ci facciamo sentire queste situazioni, anche di livello mondiale, possono anche cambiare". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xi6/xd6/gm/red 01-Ott-22 17:51