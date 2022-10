Dionisi “Voglio conferme, donne hanno la personalità per gestire gare”

Il tecnico del Sassuolo: "Bello che ci sia un arbitro donne in Serie A" SASSUOLO (ITALPRESS) – "Il difficile viene adesso, bisogna confermarsi dopo Torino con in mezzo la sosta". Alessio Dionisi chiarisce subito che Sassuolo si attende domani con la Salernitana. "Siamo in crescita – spiega – abbiamo lavorato ma non a pieno regime senza tanti nazionali. La volontà è quella di dar continuità ma non sarà facile perché troveremo una squadra che sta facendo bene, non è quella dell'anno scorso, ha finito bene e si è rinforzata". Col Torino la sorpresa era stato D'Andrea nel tridente, ma il gol decisivo l'ha segnato Alvarez. "Potremo sfruttare certe scelte fatte a Torino – prosegue – la Salernitana su certi aspetti interpreta la gara come loro ma hanno un'idea di gioco diversa. D'Andrea sicuramente ha fatto bene. La sosta lo ha aiutato per l'enfasi della prima partita titolare, ma si è allenato poco con noi, è stato l'ultimo a tornare, sicuramente sarà convocato. Alvarez sta crescendo, la dimostrazione che negli ultimi minuti è entrato e aveva fatto un'altra giocata prima del gol. Potrebbe giocare titolare". Al Mapei domani dirigerà Maria Sole Ferrieri Caputi, prima donna ad arbitrare in A. "È una bella cosa – il suo commento – a me non preoccupa. E' stimolante per altre donne che si affacciano a questo mestiere, molto impegnativo, perché deve prendere decisioni in poco tempo, credo che le donne abbiano la personalità per gestire le partite". Si torna a parlare di singoli, Pinamonti e Maxime Lopez. "Pinamonti viene marcato sistematicamente a uomo – ancora Dionisi – ma sa uscirne bene, sta facendo giocare la squadra perché poche squadre giocano con una prima punta nel 4-3-3. Andrea fa bene questo lavoro. Dobbiamo servirlo di più e supportarlo meglio. Il Barcellona su Maxime Lopez? Sarebbe un orgoglio per tutti. Maxime ha dimostrato le sue qualità l'anno scorso e confido che possa fare ancora meglio quest'anno, a volte è più estetico che efficace, ma ha mezzi importanti nelle letture di gioco". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ds/ari/red 01-Ott-22 13:25