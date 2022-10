Gp Singapore, pole Leclerc su Perez, Hamilton e Sainz

Solo ottavo Verstappen, rientrato ai box mentre stava facendo il giro utile per la leadership MARINA BAY (SINGAPORE) (ITALPRESS) – Charles Leclerc ottiene la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Singapore di Formula 1 grazie al tempo di 1'49"412 e scatterà dalla prima casella domani in gara. In Q3 chiudono il podio virtuale la Red Bull di Sergio Perez (con soli 22 millesimi di ritardo dal ferrarista) e la Mercedes di Lewis Hamilton. In seconda fila al quarto posto l'altra Ferrari, quella di Carlos Sainz, quindi Alonso, Norris, Gasly, Verstappen, Magnussen e Tsunoda. Singolare l'ultimo giro di Verstappen, alla fine ottavo, che è stato chiamato ai box nell'ultimo giro utile per ottenere la pole. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/gm/red 01-Ott-22 16:23