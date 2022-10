Motomondiale: Gp Thailandia. Bagnaia “L’obiettivo era la prima fila”

"Abbiamo un buon potenziale", dice il pilota italiano terzo in griglia a Buriram BURIRAM (THAILANDIA) (ITALPRESS) – E' contento Pecco Bagnaia per la prima fila. Era quello l'obiettivo della vigilia. "Sono molto più contento per il passo che per il giro che ho fatto – ammette – ma essere in prima fila era il mio obiettivo principale. Il passo gara in FP4 era molto buono, al 26esimo giro ho fatto un ottimo tempo. Ieri è andata bene, in Fp2 ho fatto un grosso passo in avanti, invece stamani è stato strano perchè al momento del time attack c'erano 6-7 piloti davanti. Per fortuna mi è bastato il tempo di ieri per andare in Q2". Sensazioni per domani? "Partire, spingere, mai mollare e arrivare alla fine. C'è tanto consumo ma la performance rimane simile. Abbiamo un buon potenziale. Secondo me Fabio (Quartararo) è quello con il ritmo e con il passo più simile al nostro". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/ari/red 01-Ott-22 12:04