Motomondiale: Gp Thailandia.Bezzecchi”Non so che ho fatto,posso sognare”

"Sono veloce di passo, non ho ancora capito cosa ho fatto ma possiamo fare bene", dice il pilota romagnolo BURIRAM (THAILANDIA) (ITALPRESS) – "Domani possiamo sognare. Sono veloce di passo, oggi ho messo una soft ed ho fatto un buon tempo. Poi ne ho messa un'altra. Con il primo time attack ho fatto 30.4 e con il secondo sono migliorato. Non sono riuscito a capire cosa ho fatto ma è andata bene e questo è quello che conta". In queste parole tutta la gioia di Marco Bezzecchi per la pole conquistata al Gp di Thailandia. "Io ho uno stile che, magari, visto da fuori – ha aggiunto – sembra molto sporco. Se poi vediamo la telemetria è il contrario, è molto pulito e con questa moto bisogna essere puliti. Nella prima parte è importante tenere la ruota posteriore attaccata a terra e se non guidi dolce non puoi fare niente. Impressione per domani? Posso fare bene". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/ari/red 01-Ott-22 12:00