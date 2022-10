Rovanpera festeggia i 22 anni ipotecando il Mondiale di rally

Il pilota finlandese in testa in Nuova Zelanda, solo Tanak potrebbe rovinargli i piani AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) – Nel giorno del suo 22esimo compleanno, in condizioni incredibilmente difficili a causa della pioggia battente, Kalle Rovanpera ha dato una dimostrazione di forza che lo mette in condizione di assicurarsi il suo primo titolo mondiale domani, domenica, giornata di chiusura del rally della Nuova Zelanda. Quarto a inizio giornata a causa di una penalità di 5" per problemi al sistema ibrido inflitta anche a Ott Tanak e Thierry Neuville, il giovane finlandese si è riscattato vincendo tre speciali e finendo secondo (dietro Craig Breen) nelle altre tre. Contemporaneamente, tutti i suoi avversari hanno subito battute d'arresto, a cominciare da Elfyn Evans. Leader all'inizio della tappa 'all black', il pilota gallese ha subito un grosso incidente che ha danneggiato gravemente la sua Toyota Yaris in termini di sistema di raffreddamento e nella sua parte posteriore. Sebastien Ogier ha effettuato la miglior partenza ma con una penalità di 10" per il check-in in ritardo al controllo orario, effettuando un ritmo più basso nel pomeriggio e chiudendo con un gap di 29" dal suo probabilissimo successore del campionato. Quanto a Tanak, l'unico che poteva ancora privare Rovanpera del titolo iridato, ha avuto una giornata lunga e difficile, visibilmente rallentato da un problema tecnico che non ha voluto svelare. In più, ha subito una seconda penalità, stavolta di 10", sempre per via del sistema ibrido della sua Hyundai i20 N che erogava troppa potenza nella SS7 del venerdì; l'estone è ora a 46". Se le posizioni resteranno cristallizzate anche dopo la giornata corta di domani (31 km), Tanak dovrà prendere quattro punti in più di Rovanpera nella Power Stage per far svanire al giovane finnico il sogno mondiale. Una eventualità difficilmente concepibile. Dietro questo trio, Thierry Neuville si è piazzato ai piedi del podio (+1'41) mentre Oliver Solberg ha terminato al quinto posto (+3'34). I due piloti Hyundai hanno approfittato delle uscite di strada di Takamoto Katsuta (Toyota) e Gus Greensmith (M-Sport Ford), quest'ultimo costretto al ritiro per un gravissimo errore. Proprio i tanti abbandoni hanno permesso ad Hayden Paddon di conquistare il sesto posto al volante di una Rally2. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 01-Ott-22 11:17