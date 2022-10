Tennis: Torneo Nur-Sultan. Nardi supera primo turno delle qualificazioni

Il pesarese liquida all'esordio Medjedovic, contro Goffin per un posto nel main draw ROMA (ITALPRESS) – Luca Nardi supera il primo turno nelle qualificazioni dell'"Astana Open", da quest'anno promosso ATP 500 con un montepremi di 1.900.000 dollari, di scena sul veloce indoor di Nur-Sultan, in Kazakhsan. Il 19enne tennista pesarese, n.151 ATP e settima testa di serie del seeding cadetto, si è imposto all'esordio sul serbo Hamad Medjedovic, n.255 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card, con il punteggio di 6-1 6-3. Per un posto nel main draw l'azzurro sfiderà il numero 1 delle qualificazioni, il belga David Goffin, ex top 10 ora 65esimo del ranking mondiale. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 01-Ott-22 11:44