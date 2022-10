Tennis: Torneo Seul. Finale tra Shapovalov e Nishioka

Nelle semifinali, il canadese supera Brooksby mentre il giapponese piega Kovacevic ROMA (ITALPRESS) – Saranno il canadese Denis Shapovalov, testa di serie numero 4, e il giapponese Yoshihito Nishioka a sfidarsi per il titolo nell'"Eugene Korea Open Tennis Championship", torneo Atp 250 con 1.117.930 dollari di montepremi in corso sui campi in veloce di Seul. Nelle semifinali, Shapovalov si è imposto per 7-5 6-4 sullo statunitense Jenson Brooksby, ottava forza del seeding, mentre Nishioka, autore dell'eliminazione a sorpresa del numero 1 Casper Ruud, ha eliminato l'altro americano Aleksandar Kovacevic per 6-3 4-6 6-3. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 01-Ott-22 11:52