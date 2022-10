Tennis: Torneo Sofia. Musetti si ferma in semifinale

Il toscano si è arreso in due set allo svizzero Huesler SOFIA (BULGARIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti si ferma in semifinale nel "Sofia Open", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta concludendo sul veloce indoor dell'Armeec Arena della capitale della Bulgaria. Il 20enne tennista carrarese, n.30 del ranking e quarto favorito del seeding, si è arreso allo svizzero Marc-Andrea Huesler, vincente in due set con il punteggio di 7-6(5) 7-5. Nella seconda semifinale se la vedranno l'altro azzurro Jannik Sinner, favorito del tabellone e bi-campione in carica, e il danese Holger Rune, testa di serie numero 5. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 01-Ott-22 17:09