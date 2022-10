F.1 Gp singapore. Perez “Safety Car? Non so cosa sia successo”

MARINA BAY (SINGAPORE) (ITALPRESS) – "Non ho idea di cosa sia successo. Mi hanno detto che ero sotto investigazione, quindi ho aumentato il vantaggio e speriamo che basti". Queste le parole del vincitore del GP di Singapore, Sergio Perez, subito dopo la fine della corsa. "Senza dubbio questa è la mia miglior prestazione di sempre. Ho controllato la gara, anche se il riscaldamento degli pneumatici è stato difficile e gli ultimi giri sono stati davvero intensi. Non sentivo tanto la fatica in macchina, ma quando sono uscito l'ho sentita tutta. Ho spinto e ho dato il massimo per vincere oggi". Verstappen non ha vinto. Così Perez: "Max potrà vincere il Mondiale in Giappone e sono molto contento per il team. Sarà qualcosa di molto speciale, ma io ho avuto una giornata fantastica oggi". – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). spf/pc/red 02-Ott-22 18:04