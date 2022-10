F.1, Gp Singapore. Sainz “Bene per la classifica costruttori”

Il pilota della Ferrari si accontenta del terzo posto in una gara dura MARINA BAY (SINGAPORE) (ITALPRESS) – "La gara è stata dura, non sono riuscito ad avere un buon ritmo sul bagnato, né a sfidare i primi due. Avevo difficoltà col posteriore. Quando manca anche un po' di fiducia bisogna accontentarsi, ed è accaduto proprio questo con il mio terzo posto". Opinione espressa dal ferrarista Carlos Sainz al termine del GP di Thailandia. "Resta comunque un buon risultato per il team, anche per la classifica costruttori. C'è da dire che c'è voluto tantissimo tempo per far asciugare la pista, si scivolava tantissimo; da questo punto di vista è una pista unica". – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS) mga/pc/red 02-Ott-22 17:56