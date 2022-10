F.1, Gp Singapore. Verstappen “difficile superare”

Il campione del mondo ammette che non è stato il risultato atteso MARINA BAY (SINGAPORE) (ITALPRESS) – "La gara non è iniziata bene, di certo ho avuto l'antistallo e ho dovuto superare più piloti. Era molto difficile superare gli altri, una volta messe le gomme in temperatura, sono rimasto bloccato. Ho tentato l'undercut con Lando alla Safety Car, ma non ha funzionato ci ho provato, ma alla frenata ho toccato il dosso con il fondo e c'è stato il bloccaggio. Le gomme erano troppo spiattellate e sono dovuto tornare ai box. Ho tentato di rientrare in zona punti, ma questo non è ovviamente il risultato che volevo. Le voci sul budget cap non mi hanno penalizzato: ho fiducia nel team e la stessa squadra sa di aver fatto tutto correttamente". Queste le dichiarazioni del pilota della Red Bull, Max Verstappen, al termine del GP di Singapore. – Foto: LIvePhotoSport – (ITALPRESS). mga/pc/red 02-Ott-22 18:10