Gotti “Lazio di qualità, nessun alibi infortuni per lo Spezia”

Il tecnico dei liguri rimprovera i suoi l'approccio alla gara ROMA (ITALPRESS) – "La grande qualità dell'avversario non si può togliere, ma il nostro approccio è stato molle. Avevo avvertito la squadra che non c'erano alibi per gli infortuni, per fare risultato a Roma dovresti fare molto bene. Ma se concedi un rigore subito, non riesci a fare gol né a portare la gara sui binari giusti è impossibile. Abbiamo concesso troppi spazi, la Lazio li ha sfruttati: tira la coperta da una parte e si scopre dall'altra". Lo ha detto il tecnico dello Spezia, Luca Gotti, dopo la sconfitta contro la Lazio. "La grande differenza rispetto a quanto preparato – ha detto l'allenatore dei liguri – sono i duelli persi sulle fasce. Questo ha influito sui primi due gol, anche se le nostre occasioni per fare male alla Lazio le abbiamo create. Le partite si indirizzano anche in base agli episodi, lo Spezia deve procurarsi la fortuna che sposta l'andamento delle gare. È presto per fare una valutazione consuntiva dopo otto partite, specialmente per gli avversari affrontati: non sono queste le gare in cui possiamo pensare di fare punti", ha concluso Gotti. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). spf/pc/red 02-Ott-22 15:28