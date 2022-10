Martusciello “Ottima gara della Lazio, nascondeva molte insidie”

Il vice di Sarri commenta il successo sullo Spezia ROMA (ITALPRESS) – "Abbiamo fatto un'ottima partita, era pericolosa perché nascondeva molte insidie dopo la sosta. I ragazzi, soprattutto sul 2-0, hanno sofferto ma sono stati bravi". Lo ha detto il vice allenatore della Lazio, Giovanni Martusciello, in panchina per lo squalificato Maurizio Sarri, dopo la vittoria contro lo Spezia. "Veniamo da tre vittorie consecutive senza subire gol, questo ci dà soddisfazione e premia il lavoro che si fa da luglio. Siamo ancora in una fase embrionale – ha detto il vice di Sarri ai microfoni di Sky Sport – ne deve passare di acqua sotto i ponti: c'è da continuare così, il campionato è lungo". Dopo le polemiche di Sarri sul terreno di gioco, Martusciello oggi ha sottolineato come "oggi era meglio rispetto ad altre circostanze, hanno fatto i lavori durante la sosta per migliorare il manto erboso. Era un po' troppo alto, l'erba era fresca ed era insidioso". Infine, un commento sul prossimo match di Europa League contro lo Sturm Graz di giovedì: "La prossima gara rappresenta per noi il passaggio del turno, l'ultima spiaggia. C'è da vincere e convincere, cercando di evitare i down che si sono visti nell'ultima uscita europea", ha concluso Martusciello. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). spf/pc/red 02-Ott-22 15:07