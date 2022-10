Moto2, in Thailandia gara interrotta per pioggia, vince Arbolino

Ai piloti viene assegnata la metà dei punti BURIRAM (THAILANDIA) (ITALPRESS) – Il Gran Premio di Thailandia della Moto2, 17/a tappa del Motomondiale 2022 sul circuito di Buriram è stato definitivamente sospeso per la forte pioggia. Invano la direzione di corsa aveva prima accorciato da 24 a 16 i giri da percorrere, poi aveva pensato di far disputare solo 5 giri proprio a causa delle difficili condizioni meteorologiche. Al momento della sospensione, in testa c'era l'italiano Tony Arbolino su Kalex Team Elf VDS Racing davanti al ceco Filip Salac della Kalex Team Gresini e lo spagnolo Aron Canet della Kalex Flexbox HP 40. Sesto e settimo i centauri in lotta per il Mondiale, lo spagnolo Fernandez e il giapponese Ogura. Ai piloti, non essendo stai completati i 2/3 di gara, viene assegnata la metà dei punti. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). mga/pc/red 02-Ott-22 10:01