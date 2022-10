Motogp, Miller “Oliveira non mi ha dato chance”

L'australiano fa i complimenti al vincitore del Gp di Thailandia BURIRAM (THAILANDIA) (ITALPRESS) – "Sono contento del mio risultato, non potevo chiedere di più alla mia corsa. Ho spinto al massimo fino all'ultimo metro, non ho mai mollato di un millimetro, per cui complimenti a Miguel Oliveira che ha fatto una grande gara. Ho cercato di rimanere nei suoi scarichi più a lungo possibile, ma mi tengo stretto il mio secondo posto". Lo ha dichiarato Jack Miller che ha chiuso al secondo posto il GP di Thailandia. L'australiano ha così continuato: "Nel complesso, le condizioni oggi erano davvero complicate. Avevo qualche problema nel T3, non riuscivo a gestire le curve nel migliore dei modi, anche se aderenza ce n'era parecchia su tutto il tracciato. L'aspetto più difficile era capire dove fosse più o meno bagnato all'inizio, quindi dove fosse più o meno asciutto nel finale. Abbiamo disputato una bella prova, anche Pecco che è salito sul podio e ha riaperto completamente la corsa al titolo". – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS) mga/pc/red 02-Ott-22 12:28