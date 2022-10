MotoGp, Oliveira vince in Thailandia e Bagnaia è a -2 da Quartararo

L'italiano della Ducati ha chiuso in terza posizione BURIRAM (THAILANDIA) (ITALPRESS) – Miguel Oliveira ha vinto il Gran Premio di Buriram di MotoGP, diciassetteimo appuntamento in calendario. Il pilota brasiliano ha ingaggiato un lungo duello con Jack Miller che si è dovuto accontentare del secondo posto. Terzo Pecco Bagnaia che ha ridotto ulteriormente il divario da Quartararo, finito fuori dalla zona punti. Ora la distanza del ducatista ufficiale dalla vetta del Mondiale è di soli 2 punti. Da segnalare l'ottimo finale del francese Zarco, quarto, ed il settimo posto di Vinales con l'Aprilia. La gara di MotoGP è iniziata con un'ora di ritardo complice il nubifragio caduto sul circuito poco prima del via previsto. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). mga/pc/red 02-Ott-22 12:01