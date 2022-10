Tennis: Torneo Lisbona. Cecchinato torna al successo

Il siciliano batte in finale Van Assche e sale numero 114 del mondo. ROMA (ITALPRESS) – Con un paio di giorni di ritardo, Marco Cecchinato si è fatto un bel regalo di compleanno. Il tennista palermitano, 30enne, è tornato al successo, vincendo il "Del Monte Lisboa Open", torneo challenger Atp dotato di un montepremi pari a 45.730 euro che è andato in scena sui campi in terra rossa della capitale del Portogallo. L'azzurro, numero 137 del ranking Atp e quinto favorito del seeding, ha regolato in finale, per 6-3 6-3, in un'ora e 24 minuti di gioco, il francese Luca Van Assche, 289 del mondo, proveniente dalle qualificazioni, alla sua prima sfida per un titolo internazionale. Match senza sbavature quello giocato da Cecchinato, che grazie ai punti conquistati in terra portoghese recupererà almeno una ventina di posizioni nel ranking Atp (virtualmente è numero 114). Per l'ex numero 16 del mondo percorso netto, visto che sulla strada che lo ha portato al titolo non ha lasciato neanche un set. Buoni i numeri al servizio del siciliano: 6 ace e un solo doppio fallo, il 69% di prime in campo, con il quale ha ottenuto il 78% dei punti ma anche un buon 59% di punti vinti con la seconda. Cecchinato ha così messo in bacheca il sesto trofeo Challenger, su 15 finali disputate in carriera: il primo quattro anni dopo dopo quello vinto a Santiago nel 2018. Per il palermitano anche tre titoli vinti a livello di Atp 250 (su cinque finali giocate). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 02-Ott-22 15:16