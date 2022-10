Udinese, Sottil “Abbiamo lavorato bene, pronti per il Verona”

UDINE (ITALPRESS) – "Abbiamo lavorato bene, sopperendo al numero con allenamenti specifici e concentrandoci su alcuni aspetti importanti. I ragazzi hanno lavorato con grande intensità e hanno giocato due partite, utili per dare minutaggio a tutti. Sono stati degli ottimi 15 giorni". Cosi' il tecnico dell'Udinese Andrea Sottil in vista del match contro il Verona. "È stato importante che nessuno dei nazionali si sia fatto male e che tutti abiano partecipato alle gare e quindi non hanno interrotto il ritmo. Sono rientrati in ottime condizioni e pronti per questa partita". Poi il tecnico bianconero si concentra sul derby: "Giocheremo come abbiamo sempre fatto, non sentiamo nessuna pressione ma pensando a giocare partita per partita. È stato il nostro credo da quando sono arrivato e dobbiamo continuare così. Siamo consapevoli delle nostre forze, della capacità della squadra, che ha fatto dele cose straordinarie, ma fa parte del passato. Quello che conta è vivere il presente. Stare nel presente pensando al passato crea un senso di appagamento e di poca determinazione, e invece noi abbiamo bisogno di fame. Il nostro unico obiettivo è la partita di Verona". Saranno molti gli ex da entrambe le parti, ma Sottil non si scompone: "I ragazzi non si deconcentrano. Fa parte del calcio, non è la prima e non sarà l'ultima volta che capiterà una situazione del genere. Alleno un gruppo di uomini molto maturi e sono sicuro che quando l'arbitro fischierà l'inizio della gara avranno solo grande cattiveria agonistica". "Andremo a Verona su un campo sicuramente tosto, è un derby e arriveranno tanti nostri tifosi. Dobbiamo essere concentrati solo a far bene quello che abbiamo preparato in questi giorni. Loro hanno perso giocatori importanti e ne hanno acquistati altri. Hanno un impianto tattico consolidato e ci sono tanti giocatori lì da anni, hanno intensità e fisicità. Sanno giocare bene in transizione e sanno accettare i duelli con aggressività. Dovremo farci trovare pronti sulle seconde palle. Ci aspetta una partenza feroce, come è giusto che sia". Non ci sono dubbi di formazione. "Ho già in testa l'11 titolare, anche se i ragazzi mi hanno messo in grande difficoltà e gli faccio i complimenti. Mi hanno dimostrato di essere sempre all'altezza, chi inizia e chi subentra, ed è la parte principale della nostra identità e la nostra forza. Deve essere una costante per tutto l'anno" commenta il mister. Il premio di allenatore del mese? Sono contento e mi dà soddisfazione a livello professionale, ma questo premio non è solo mio – dice il mister – È frutto del lavoro di tutto il team". – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/red 02-Ott-22 15:19