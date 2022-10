Basket: Nba. Pre-Season, Fontecchio subito ko con Utah Jazz

L'ala piccola della Nazionale a referto con 5 punti e 2 rimbalzi in nove minuti di impiego ROMA (ITALPRESS) – Simone Fontecchio comincia con una sconfitta la sua avventura con la maglia di Utah Jazz, che in una gara della pre-season di Nba perde per 114-82 contro i Toronto Raptors. Sul parquet della Rogers Place di Edmonton, non bastano i 20 punti del finlandese Markkanen, top-scorer dell'incontro, mentre l'ala piccola azzurra, ex Virtus e Olimpia, 5 punti e 2 rimbalzi in nove minuti di impiego. Netta affermazione di Houston Rockets, che travolge i San Antonio Spurs per 134-96 con 21 punti a testa di Eason e Smith Jr. Nel frattempo, Tyler Herro, miglior sesto uomo della passata stagione, ha rinnovato con Miami Heat per quattro anni per 130 milioni di dollari. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 03-Ott-22 09:53