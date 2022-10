Calcio: Champions. Darmian “Momento più difficile, dobbiamo dare di più”

Il terzino dell'Inter: "Prenderci per primi le nostre responsabilità" MILANO (ITALPRESS) – "Sappiamo che domani sarà tanto importante quanto difficile. Serviranno tanta determinazione e attenzione, loro hanno giocatori di qualità e sono fortissimi. Ma lo siamo anche noi, e dobbiamo dimostrarlo". Così Matteo Darmian alla vigilia della sfida di Champions League che vedrà l'Inter ospitare il Barcellona. Un match difficile che viene dopo la sconfitta con la Roma: "Questo è il momento più difficile ma dobbiamo prenderci le nostre responsabilità – ha aggiunto il difensore nerazzurro in conferenza stampa – Siamo chiamati a dare di più. Siamo consapevoli di doverci prendere per primi le nostre responsabilità e dare quel qualcosa in più. E' normale che ci siano errori, capita a tutti di sbagliare e dobbiamo essere bravi a reagire". Contro i blaugrana mancherà ancora Lukaku: "Sappiamo che Romelu per noi è importante, ma abbiamo giocatori fortissimi in attacco e la sua assenza non deve essere un alibi. Lo aspettiamo, ma abbiamo attaccanti fortissimi". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 03-Ott-22 14:46