Calcio: Champions, Meret “Con Ajax dura ma pronti a vincere”

"Il rinnovo? L'accordo c'è", rivela il portiere del Napoli AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – "L'Ajax è una squadra di grande qualità, davanti hanno giocatori molto forti, bisogna essere pronti su tutto. Ci siamo preparati e cercheremo di limitare al meglio le loro azioni offensive e subire il meno possibile". Alex Meret presenta così la sfida di Champions di domani ad Amsterdam fra i Lancieri e il Napoli. "L'atteggiamento deve essere lo stesso di tutte le partite fatte finora, con la voglia di imporre sempre il nostro gioco, non calare mai di intensità e aiutarci l'uno con l'altro. Sarà una partita difficile ma siamo pronti e proveremo a portare a casa la vittoria", aggiunge Meret, che ammette di stare vivendo una delle sue migliori stagioni a Napoli "assieme a quella con Ancelotti, dove giocavo con continuità che è fondamentale per un portiere. Sta andando bene, devo solo pensare a lavorare e continuare quello che sto facendo". Poi una battuta sulla questione rinnovo: "Non mi piace di parlare di questioni extracampo ma posso dire che l'accordo c'è, manca solo la formalizzazione. Ma la mia testa è rivolta solo al campo e alla partita di domani". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 03-Ott-22 19:37