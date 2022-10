Calcio: Champions. Schreuder “Contro il Napoli facile avere motivazioni”

"E' una delle squadre più forti della Serie A. Dobbiamo giocare come squadra" le parole del tecnico dell'Ajax. AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Deve rialzarsi l'Ajax. La squadra olandese che domani pomeriggio affronterà il Napoli in Champions non può permettersi di frenare anche in Europa. Il tecnico olandese Alfred Schreuder ha spiegato la situazione alla vigilia della sfida agli azzurri. "Abbiamo ricevuto molte critiche dopo la partita di sabato – ha ammesso l'allenatore dell'Ajax – dovevamo vincere e il risultato era importante. Non siamo riusciti a giocare come avremmo voluto. Non posso dire niente ai ragazzi, ne abbiamo parlato dopo la partita. Naturalmente abbiamo tirato le conclusioni per poterci migliorare. Contro il Napoli dobbiamo avere fiducia nei nostri giocatori, possiamo giocare molto bene, sarà davvero una bella partita. La motivazione sarà facile da avere contro una squadra così forte. E' una delle squadre più forti della Serie A. Dobbiamo giocare come squadra. Sono imbattuti quest'anno, sono davvero forti. Se guardo la Serie A – ha proseguito Schreuder – ci sono molte squadre che giocano in maniera aperta e offensiva, non ci sono più tante squadre che fanno il catenaccio. In Italia non è più come prima". Contro il Napoli ci saranno degli assenti: "Solo Kapland e Jorge Sanchez", ha proseguito il tecnico degli olandesi. Che poi ha spiegato come fermare Kvaratskhelia che è il più temuto: "Molto forte, sta facendo molto bene, Dobbiamo stopparlo come squadra e cercheremo di arginarlo con tutta la fase difensiva della squadra. E' molto forte con la palla e insieme a Zielinski sulla sinistra. Dobbiamo difendere di squadra e non come singolo giocatore. Abbiamo visto parecchie partite del Napoli, loro sono veramente molto forti e hanno fiducia in loro stessi. La parte sinistra è molto importante nel gioco del Napoli, Mario Rui è importantissimo per distribuire il gioco. Contro il Milan il Napoli ha dominato nella ripresa, così come contro i Rangers. Bisogna cercare di fare il meglio. Sia noi che il Napoli giochiamo molto con la palla al piede, è molto importante riuscire a fare qualcosa di buono quando siamo in possesso palla". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). sc/gm/red 03-Ott-22 14:12