Calcio: Nazionale donne. Bertolini “Contro Brasile per crescere ancora”

La ct azzurra: "Sbagliato dare per scontato la qualificazione ai Mondiali" FIRENZE (ITALPRESS) – Contro il Brasile "mi aspetto un grande pubblico, che la città di Genova risponda alla grande e per quanto riguarda la squadra mi attendo di ritrovare quegli aspetti fondamentali della nostra Nazionale, quindi una squadra compatta, che lotti su tutti i palloni e che si aiuti in campo. Mi aspetto inoltre una crescita dal punto di vista tecnico e della personalità",. Lo ha detto la ct della Nazionale femminile, Milena Bertolini da Coverciano, sede del ritiro dove da quest'oggi inizieranno a preparare il test amichevole in programma lunedì prossimo a Genova contro il Brasile. "Il Brasile è una squadra che ha tantissimi talenti, una grande tecnica unita ad una grande fisicità – ha aggiunto Bertolini – Stanno facendo un percorso importante e la scelta del loro allenatore, Pia Sundhage, può dare ordine alla loro organizzazione tecnica. Non c'è solo un aspetto a cui occorrerà stare attenti". "Si dà per scontato che l'Italia femminile vada per la seconda volta consecutiva al Mondiale, che passi i turni e che debba fare bene, ma è un errore. Nello scorso Mondiale le ragazze fecero il 150%. Ora c'è un percorso che continua ma partiamo con un gap importante rispetto ai paesi top. Stiamo crescendo e stiamo migliorando ma lo stanno facendo anche gli altri – ha proseguito Bertolini – Abbiamo un anno per preparare il Mondiale e quindi l'idea è di fare diversi amichevoli contro avversarie forti ed importanti perché poi quando saremo al Mondiale il livello si alzerà molto. Iniziamo col Brasile in questa data Fifa. Faremo poi due amichevoli a novembre, a febbraio 2023 parteciperemo ad un torneo, avremo una data Fifa ad aprile, e la squadra che affronteremo il sorteggio, e poi inizieremo la preparazione. Voglio vedere crescere in questo anno soprattutto il nostro spirito di gruppo – ha concluso la ct azzurra – sotto l'aspetto dell'intensità fisica e tecnica". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/mc/red 03-Ott-22 14:34