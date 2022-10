Putin detta una nuova dottrina e prassi internazionale

Siamo sinceri, una roba del genere non si era mai vista. Quattro regioni ucraine, quelle di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporozhia (oltre alla quinta, la Crimea) sono abitate da popolazioni che parlano russo. Perché, la lingua ucraina è così diversa da quella russa? Non sembra.

Ebbene, queste popolazioni russofone delle quattro regioni ucraine dal 2014 sono state sottoposte a uccisioni, torture, bombardamenti e quant’altro da parte dell’esercito ucraino. Fino a che madre Russia non è intervenuta a “liberarle”, occupandole militarmente. Poi sono stati indetti dei referendum nelle quattro regioni, più o meno con il seguente quesito: “volete che la vostra regione entri a far parte della Federazione Russa?” Ovviamente circa il 97% delle persone hanno votato sì dichiarandosi favorevoli ad entrare nella Federazione Russa. A quel punto il presidente russo, Vladimir Putin ha decretato l’accoglimento delle regioni ex ucraine di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporozhia nella Federazione Russa. La decisione del presidente Putin dovrà essere approvata dalla Duma (il parlamento federale), ma l’approvazione appare del tutto scontata. Una nuova dottrina e prassi dei rapporti internazionali viene così dettata al mondo dalla Russia.

Nella storia recente si sono viste annessioni soltanto manu militari, con l’Anschluss dell’Austria da parte del Terzo Reich. Si sono visti referendum per l’indipendenza di una regione dalla nazione di appartenenza, come la Slovacchia che si è staccata dalla Cecoslovacchia e così si sono create due nazioni da una originaria, la Repubblica Ceca e la Slovacchia. E altri casi consimili. Ma una cosa come quella accaduta nelle quattro regioni ucraine non si era mai verificata.

Le conseguenze di questa nuova dottrina e prassi internazionale potrebbero essere dirompenti. Infatti, esistono altre regioni a maggioranza russofona, come ad esempio la Transnistria, che si trova ad est della Moldova. Che fanno i russi, occupano militarmente e annettono anche quella? C’è un’altra questione. La Costituzione della Federazione Russa vieta la cessione ad altri stati di territori appartenenti alle repubbliche federate. Ciò comporta che la Russia ha annesso le quattro regioni ucraine per sempre, nonostante il fatto che questa annessione non sia riconosciuta dalla stragrande maggioranza degli altri paesi del mondo.

Ma la conseguenza senz’altro più grave di questa annessione è quella che riguarda lo scenario bellico. Se l’esercito ucraino, con le armi della Nato, quali ad esempio i razzi americani Himars, attacca il territorio delle quattro regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporozhia è come se attaccasse il territorio della Federazione Russa. A quel punto la risposta dell’esercito russo sarebbe devastante. La guerra tra Russia e Ucraina sta per cambiare. Putin aveva già avvisato l’occidente: “La guerra non è ancora iniziata”.