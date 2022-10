Ranieri “Tenere Inzaghi se l’Inter lo segue”

Il decano dei tecnici: "La Roma non è da scudetto ma con Mou tutto può succedere" ROMA (ITALPRESS) – Il suo nome, assieme a quello di Roberto D'Aversa, è quello più gettonato per sedere sulla panchina della Sampdoria, libera dopo l'esonero di Marco Giampaolo dopo il ko casalingo con il Monza. Per l'allenatore romano, classe 1951, sarebbe un ritorno (così come per D'Aversa, ancora sotto contratto), ma al momento il diretto interessato fa capire che non c'è ancora una trattativa: "Io in corsa per la panchina blucerchiata? E' quello che leggo, non posso rispondere concretamente su niente – assicura l'ex mister di Roma, Juventus e Inter ai microfoni di "Radio anch'io sport", su Rai Radio 1 – non so se bolle qualcosa, a me il fuoco non l'hanno ancora acceso…". Magari è solo 'tattica', materia di cui è maestro, oppure mira ad altro. Potrebbe magari tornare proprio all'Inter qualora Inzaghi, a corto di risultati, venisse allontanato. "Rispetto alla crisi che il club ha vissuto per il passaggio da Mourinho a Gasperini, quella attuale è meno spiegabile perché Inzaghi ha già lavorato con la squadra l'anno scorso. Però non manderei mai via l'allenatore se la squadra lo segue, anche se perde". Una crisi invece sembra spazzata via, quella della Juventus. Ranieri ha sempre creduto nel suo 'condottiero': "All'inizio ho scommesso su Allegri che non sarebbe andato male, sabato prossimo, con la sfida con il Milan, vedremo una gran bella partita". C'è tempo per analizzare anche il momento di altre squadre che il decano dei tecnici ha nel cuore, a cominciare dalla Roma. "Mourinho? Quando tutto uno stadio ti soffia dietro, è tanta roba… Ha trovato la chiave giusta per galvanizzare il pubblico, l'Olimpico è sempre esaurito a prescindere da chi gioca: non credo abbia una squadra da scudetto ma con lui in panchina tutto può succedere". Applausi a scena aperta anche al Napoli: "Gran bella squadra, bravi Spalletti e la società. Mi piace tantissimo, ho visto la partita contro il Liverpool ed è stato maestoso". Al Milan campione d'Italia 'suggerisce' di dare maggior fiducia a De Ketelaere: "Non è facile cambiare ambiente e venire in Italia, dove la tattica la fa da padrone. Mi piace molto e io lo lascerei giocare, ma questo ovviamente sta a Pioli". Ranieri, che con il Leicester fece la storica impresa di vincere la Premier, crede solo in parte al 'vento nuovo' che soffia sui vari campionati europei: "Bisogna vedere se è ponentino o libeccio… Certo, fa bene ci siano squadre non candidate al titolo in testa, però bisognerà vedere alla lunga. Questo è un anno particolare per il Mondiale, vedremo a gennaio come staranno le squadre che hanno dato tanti giocatori". Ranieri, che vorrebbe il Var per i giocatori che simulano colpi sul viso, si sofferma su Ferreri Caputi, primo arbitro donna in A: "Ha fatto un debutto positivo, mi auguro che la figura dell'arbitro venga maggiormente sdoganata e si faccia sì che altre donne possano dirigere in Serie A. Spero che tutti siano un po' più gentili e vi sia una maggiore educazione verso gli arbitri". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 03-Ott-22 09:33