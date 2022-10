Tennis: Torneo Nur-Sultan. Nardi debutta con Shevchenko, forfait Sinner

L'altoatesino si è cancellato dopo l'infortunio alla caviglia, Cilic al suo posto ROMA (ITALPRESS) – Luca Nardi debutta domani, martedì, nel tabellone principale dell'"Astana Open" (fino al 2019 il nome della capitale kazaka), da quest'anno promosso ATP 500 con un montepremi di 1.900.000 dollari, che si sta disputando sul veloce indoor di Nur-Sultan, in Kazakistan. Il 19enne pesarese, n.152 ATP, promosso dalle qualificazioni (dove nel turno decisivo ha annullato tre match-point al belga Goffin, n.66 ATP) trova dall'altra parte della rete il russo Alexander Shevchenko, n.146 ATP, anche lui qualificato. Tra l'azzurro ed il 21enne di Rostov-on-Don non ci sono precedenti. Nardi sarà l'unico azzurro in gara nel main draw. Dopo la rinuncia di Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, che si prenderà una pausa in vista degli impegni di Firenze e Napoli, si è cancellato anche Jannik Sinner a causa dell'infortunio alla caviglia destra che lo ha costretto al ritirato contro Rune a Sofia. Sarà Marin Cilic, n.14 ATP, finalista a Tel Aviv e promosso testa di serie numero 9, a prendere il posto di Sinner e sfidare all'esordio il tedesco Oscar Otte, n.55 del ranking. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 03-Ott-22 08:36