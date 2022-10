Basket: Nba. Pre-Season, primi 8 punti di Banchero con Orlando

L'azzurro, ko con i Magic contro Memphis, a referto anche con 2 rimbalzi e 1 assist ROMA (ITALPRESS) – Esordio con sconfitta per Paolo Banchero nella pre-season dell'Nba. La 19enne ala grande-centro nata a Seattle ma con cittadinanza italiana firma i suoi primi 8 punti con la maglia di Orlando Magic, sconfitto 109-97 dai Memphis Grizzlies trascinati dai 22 punti di Morant e dai 21 di Aldama. Per l'azzurro, selezionato come prima scelta assoluta al Draft Nba 2022, anche 2 rimbalzi ed 1 assist in quasi 24 minuti di impiego. Sempre nella notte italiana, successo dei Philadelphia 76ers sui Brooklyn Nets per 127-108 con 20 punti di Maxey e 15 di Champagnie e Korkmaz; vittorie anche di Oklahoma City Thunder sui Denver Nuggets (112-101) nonostante i 17 punti di Mann, dei Los Angeles Clippers sui Portland Trail Blazers (102-97, Lillard top-scorer con 16 punti) e dei Sacramento Kings sui Los Angeles Lakers (105-75, Murray arriva a quota 16). – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). mc/red 04-Ott-22 09:14