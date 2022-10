Calcio: Ancelotti “Champions non dipende da fortuna ma da dettagli”

"Vincere in Europa è più importante che vincere la Liga" MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Più difficile Liga o Champions? Io vorrei sempre vincere la Champions. Il campionato è molto importante ma la Champions lo è ancora di più. Sono due competizioni diverse, una con 38 partite e l'altra con molte meno gare, dove però contano i dettagli e non è questione di fortuna o sfortuna, parlarne nasconde i tuoi problemi e i meriti degli avversari". Carlo Ancelotti risponde a distanza alle osservazioni di Xavi, secondo il quale in Champions non vince sempre la squadra migliore mentre è più attendibile l'esito della Liga. "Se dicessi che con l'Osasuna siamo stati sfortunati nasconderei i problemi che abbiamo avuto e la buona prestazione dei nostri rivali – sottolinea Ancelotti – È più importante parlare dei piccoli dettagli, in Champions possono segnarti tre gol in pochi minuti come è successo a me: i piccoli dettagli si controllano con una mentalità forte e il Real è la squadra che più si è presa cura di questi dettagli". Anche Messi, in passato, ha sottolineato che nella scorsa stagione in Champions non ha vinto la squadra migliore. "A volte sorprende quello che siamo stati capaci di fare – ribatte il tecnico dei blancos – Giocare bene a calcio significa tante cose e non si può avere successo se si fa bene solo una cosa, soprattutto in Champions. Sarebbe più semplice dire che la Champions la vince la squadra migliore". Poi una battuta su Hazard, che reclama spazio: "Ogni giocatore conosce la sua situazione e il mio compito è spiegare cosa succede. Ma Eden non ha parlato con me. Ha molta concorrenza e la situazione sua e degli altri è abbastanza chiara". – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 04-Ott-22 16:45