Calcio: Carvajal a Xavi “Se vinci 5 Champions in 9 anni non è fortuna”

"Contano i risultati e in Europa siamo stati i migliori nei momenti chiave" MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – C'è la Champions ma si respira già aria di Clasico. Ieri Xavi, alla vigilia di Inter-Barcellona, ha sottolineato che "la Champions non la vince sempre il migliore. Molte volte arrivi nel tuo miglior momento ma un dettaglio ti costa l'eliminazione. La Liga invece, che si gioca su 38 partite, è più giusta". "Le opinioni sono soggettive – è stata la replica a riguardo di Dani Carvajal – Io penso che quando vinci 5 Champions in nove anni, la fortuna resta ai margini. Il calcio è fatto di risultati e vince chi fa più gol e ne subisce di meno. In questo siamo stati i migliori. È complicato parlare di 'giustizia'. Abbiamo fatto un grande campionato la scorsa stagione, in Champions abbiamo avuto alti e bassi ma siamo stati i migliori nei momenti chiave. Ma si parla di giusto o ingiusto solo quando il Real vince la Champions…". E sul fatto che il Mondiale di fine anno possa condizionare i calciatori, per il difensore del Real Madrid "ad oggi non credo che molti pensino al Qatar. Vediamo che succede a 10 giorni dal Mondiale, può darsi che inconsapevolmente la paura di perderlo possa influire". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 04-Ott-22 14:36