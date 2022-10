Calcio: Champions, Guardiola “Haaland? Alla sua età nessuno come lui”

"Non sottovalutare il Copenhagen, non vinciamo solo perchè siamo il City" MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Alla sua età non c'è nessuno come lui. I numeri parlano da soli. E al nostro interno, nello spogliatoio e in campo, vediamo cose che non compaiono nelle statistiche ma che ci rendono felici di averlo con noi". Pep Guardiola non potrebbe essere più soddisfatto dell'impatto di Erling Haaland al Manchester City. Il norvegese è una macchina da gol e nel derby stravinto sullo United ha messo a segno una tripletta, così come l'altro gioiello di casa, Phil Foden. "L'impatto con Phil quando sono arrivato nel 2016 è stato: wow. Anche nella mia seconda stagione ha iniziato a giocare partite importanti. Non sente la pressione, è un po' come Bernardo Silva: più è importante il palcoscenico, meglio gioca. È un calciatore giovane, vogliamo che resti per molti anni. È cresciuto tantissimo ma è affidabile sotto l'aspetto fisico per cui ci mette intensità in tutto". Domani c'è il Copenhagen, avversario che sulla carta non dovrebbe creare problemi al City. Ma Guardiola tiene alta la tensione. "In Champions se sbagli non hai tempo per recuperare. Inoltre col Mondiale di mezzo il calendario è questo e bisogna adattarsi. Sia ieri notte che oggi ho studiato il Copenhagen, sono molti ben organizzati e dovremo dare il massimo per vincere: con 9 punti dopo tre gare saremmo vicini a passare il turno". "Chi mi ha impressionato di più nel Copenhagen? Io guardo alla mia squadra, se ha preso seriamente o meno i complimenti ricevuti per le ultime partite – ribatte Guardiola – Se c'è qualcuno che parla troppo, la cosa non mi piace. Io so chi siamo e che possiamo creare dei problemi al Copenhagen ma non vinciamo perchè siamo il Manchester City, è già successo in passato che se non siamo chi siamo andiamo in difficoltà. Le mie aspettative sono più umili di quelle dei media che si aspettano che noi vinciamo. Non sono quel tipo di allenatore, ho tantissimo rispetto per loro e nella singola partita tutto può succedere. Non ho guardato la loro classifica ma come hanno giocato con Siviglia e Dortmund". – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 04-Ott-22 18:18