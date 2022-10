I viola scenderanno in campo giovedì sera a Edimburgo per l'impegno europeo ROMA (ITALPRESS) – Sarà il belga Erik Lambrechts ad arbitrare giovedì sera Hearts-Fiorentina, gara valida per il Gruppo A di Conference League che si disputerà al Tynecastle Park di Edimburgo (21). Ad assisterlo, i connazionali Jo de Weirdt e Kevin Monteny; quarto uomo Wim Smet. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 04-Ott-22 11:41