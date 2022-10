Calcio: Europa League. Jug arbitra Roma-Betis, Sturm-Lazio a Bastien

Le due romane scenderanno in campo giovedì sera a partire dalle 21.00 ROMA (ITALPRESS) – Sarò lo sloveno Matej Jug ad arbitrare giovedì Roma-Real Betis, big match del Gruppo C di Europa League che si disputerà allo Stadio Olimpico (21). Ad assisterlo, Matej Zunic e Manuel Vidali, quarto arbitro David Smajc, al Var gli olandesi Pol van Boekel e Dennis Higler. L'Uefa ha anche designato il francese Benoit Bastien per Sturm Graz-Lazio, gara del Gruppo F di Europa League in programma sempre giovedì alle 21 allo Sturmstadion Liebenau della città austriaca. Assistenti Hicham Zakrani e Aurelien Berthomieu, quarto uomo Jeremie Pignard, al Var Rob Dieperink e Ingmar Oostrom. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 04-Ott-22 11:37