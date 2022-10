Calcio: Ferrieri Caputi “Sogno il Mondiale, non pronta per la maternità”

Il primo arbitro donna in A: "Mi sento una pioniera, l'ultima staffettista" ROMA (ITALPRESS) – "Il prossimo sogno da realizzare? Una grande competizione a livello femminile, il prossimo anno c'è il Mondiale, è difficile, oppure gli Europei e il Mondiale successivo". Dopo aver fatto cadere l'ultimo tabù ed essere diventata la prima donna ad arbitrare in Serie A, Maria Sole Ferrieri Caputi si sente "una pioniera, l'ultima staffettista di una staffetta. L'ultima perché ho portato ora il testimone fino alla serie A, il traguardo adesso è quello». In un'intervista a 'Il Corriere dello Sport', la 32enne direttrice di gara, in partenza per i Mondiali femminili under 17, confessa di aver dovuto rinunciare per la sua passione all'Erasmus. Una rinuncia che non resterà isolata. "Penso alla difficoltà di una maternità, e lo dico in maniera sana, perché ora come ora non ci penso – sottolinea Ferrieri Caputi – In un futuro, mi piacerebbe, ora forse non sono pronta, non è un peso. Però spesso ci troviamo davanti ad una scelta, non imposta da qualcuno, ma essendo delle sportive, tendiamo a rimandare famiglia e figli. Anche su questo si potrebbe fare un passo in avanti". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 04-Ott-22 08:55